MacBook Pro (2023) da 16": sconto IMMEDIATO di circa 200€ su Amazon

Se state cercando una workstation portatile ma che possa essere attaccata anche al vostro desktop setup così da consentirvi di avere un ambiente di lavoro flessibile ovunque voi siate (in giro o in ufficio, a casa come in mobilità), abbiamo la soluzione adatta per voi. Ci riferiamo all’ottimo MacBook Pro (2023) con schermo da ben 16″ avente tecnologia ProMotion, su un pannello Liquid Retina XDR. Capiamoci: ci troviamo di fronte ad una delle ammiraglie del settore, pensata soprattutto pet i professionisti dell’immagine che lavorano già con un set di prodotti Apple (iPhone, AirPods, iPad e così via). È una macchina da lavoro incredibile, dotata del potentissimo chip Apple Silicon M2 Pro coadiuvato da 16 GB di memoria unificata (RAM) e da uno storage su SSD da 512 GB. Costa tanto, è vero, ma grazie agli sconti di Amazon, il MacBook Pro (2023) da 16″ potrà essere vostro con 2820,99€ al posto di 3099€.

MacBook Pro (2023) da 16″: la workstation perfetta

Grazie alla potenza del processore Apple Silicon M2 Pro avrete tutta la potenza necessaria per eseguire task e operazioni complesse; nello specifico, il modello in questione ha una CPU da 12 core e una GPU integrata da 19 core. La batteria invece, è di una cella energetica che assicura un’autonomia da record. Apple dichiara fino a 22 ore di utilizzo intenso che con una singola carica. Inoltre, è perfettamente compatibile con tutte le applicazioni professionali di nuova generazione: da Adobe Creative Cloud, a Xcode, senza dimenticare Affinity Designer, Microsoft 365, Avid Media Composer, DaVinci Resolve e, ovviamente, quelle di casa Apple (FinalCut Pro, Logic Pro, iMovie e non solo).

Lo schermo è un bellissimo pannello Liquid Retina XDR da 16,2″ con luminosità di picco di 1000 nit, supporto alla tecnologia HDR e molto altro ancora. C’è una webcam integrata incastonata nel notch; parliamo di un sensore FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array per un audio a sei speaker con supporto all’audio spaziale. Infine, ci sono tante porte per la connessione con tutte le periferiche di cui potreste avere bisogno: HDMI, jack audio da 3,5 mm, Thunderbolt 3, MagSafe e troviamo anche uno slot per le SD. Il MacBook Pro (2023) da 16″ è il miglior portatile con cui lavorare: lo pagherete 2820,99€ al posto di 3099,00€, grazie agli sconti di Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.