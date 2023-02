MacBook Pro (2023) da 16": SCONTO FOLLE di oltre 400€

Se state cercando un computer potente per l’editing dei video in mobilità, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Ovviamente rimaniamo in ambito Apple, non tanto perché non vi siano valide alternative con Windows, anzi. Vogliamo focalizzare la nostra attenzione sui prodotti dell’azienda di Cupertino perché , in questi giorni, si trovano a prezzi incredibilmente bassi su Amazon. Volete un esempio? Vi segnaliamo che il MacBook Pro da 16” del 2023, con processore Apple Silicon M2 Pro e contro 512 GB di memoria interna sull’SSD, si porta a casa a soli 2699,00 €, al posto di 3099,00 €.

Capito bene che il risparmio di 400 € è molto importante e questo è da considerare se state per fare un acquisto del genere per la vostra attività lavorativa. Parliamoci chiaro: cifra del genere si spendono solo se sia reale necessità. Difficilmente qualcuno comprerà un laptop così potente e costoso per la navigazione web o Solo per la scrittura dei testi. Per quelle operazioni c’è il MacBook Air che costa decisamente molto meno.

Il MacBook Pro del 2023 infatti, è una macchina da guerra, una workstation completa, con schermo super risoluto miniLED da 16” con tecnologia promotion al seguito. C’è anche la tacca che contiene la webcam integrata, discreta ma non è il suo punto di forza.

Ciò che vi deve spingere a comprarlo è sicuramente la potenza sprigionata dall’hardware interno: ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia del settore, con una batteria importante al seguito. La sua autonomia infatti è qualcosa di unico. Certo, il peso non è contenuto e nello zaino si fa sentire, ma vi troverete una macchina da lavoro performante in ogni condizione di utilizzo. Potrete usare questo computer anche per fare programmazione o per fare grafica 3D, anche effetti speciali.

I benchmark emersi in rete in questi mesi lo hanno dimostrato a chiare lettere; ci troviamo di fronte ad un fuoriclasse unico nel suo genere. Un altro punto a favore di questo laptop sicuramente la dotazione di porte; troviamo una HDMI di nuova generazione, due porte USB Type-C con tecnologia Thunderbolt4 al seguito, la MagSafe per la ricarica e anche un pratico slot per le schede SD, amatissimo dei professionisti del settore.

Cosa aspettate? Se questo sarà il vostro primo vero computer dal lavoro, state tranquilli che farete un ottimo affare. Con uno sconto così importante pari a 400 € sul prezzo di listino (considerando che è uscito da un mese), non potete lasciarvelo sfuggire. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.