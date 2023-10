MacBook Pro (2023) da 14 e 16": arriveranno entro la fine dell'anno?

Si dice che Apple svelerà presto dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici; questi saranno più efficienti dal punto di vista energetico, afferma il rapporto emerso in queste ore dal DigiTimes. Avranno ancora pannelli miniLED e saranno più performanti; tuttavia, se le iterazioni con M2 Pro/Max le abbiamo viste a gennaio, non crediamo che i nuovi modelli arriveranno in questi ultimi mesi del 2023.

MacBook Pro: le indiscrezioni sui nuovi modelli

Ecco cosa si legge dalla fonte online:

“Si prevede che Apple lancerà nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici nel quarto trimestre del 2023 con retroilluminazione miniLED, una feature che dovrebbe aumentare la luminosità del display del 10% mantenendo al contempo, bassi i consumi.”

Attenzione: il rumor suggerisce che la retroilluminazione miniLED dovrebbe comportare un aumento della luminosità generale degli schermi; questi infatti, semplicemente, consumeranno meno energia. Il rapporto aggiunge:

“Apple non ha apportato modifiche sostanziali alle specifiche di retroilluminazione miniLED da quando l’ha adottata per i suoi tablet e notebook. Tuttavia, i prossimi MacBook Pro saranno dotati di miniLED più luminosi del 10% rispetto ai precedenti, ma non sarà modificato il numero di chip miniLED nel modulo di retroilluminazione, a quanto pare.”

L’aumento della luminosità non ha lo scopo di migliorare la qualità dell’immagine, ma piuttosto di risparmiare energia e migliorare la durata della batteria. Le fonti suggeriscono che i dispositivi verranno spediti nel quarto trimestre di quest’anno ma noi dubitiamo di questa tempistica considerando che i MacBook Pro (2023) da 14 e 16″ sono arrivati a gennaio scorso. Mark Gurman di Bloomberg invece, suggerisce che le macchine next-gen includeranno i chip M3 Pro e M3 Max e che verranno lanciate entro la metà del prossimo anno. I chipset disporranno di SoC a tre nanometri.

