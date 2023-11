MacBook Pro (2023) da 14" con M3 Pro: oggi al suo MINIMO STORICO su Amazon

Da pochissimi giorni il nuovo MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3 è arrivato sugli scaffali internazionali. Oggi costa solo 2522,00€ con uno sconto pari al 3% sul valore di listino. Il device è stato annunciato durante l’evento “Sacri Fast” tenutosi pochissime settimane fa, precisamente il 30 ottobre. Durante il keynote, Tim Cook ha tolto i veli alle piattaforme ARM di ultima generazione, costruite sul nodo architettonico a 3 nanometri di TSMC e, di conseguenza, ha mostrato i primi device che dispongono di tali SoC.

MacBook Pro (2023) da 14″: il miglior laptop da comprare oggi

Oltre a vedere gli iMac aggiornati, la compagnia di Cupertino ha quindi presentato tre nuovi laptop di punta. In realtà si tratterebbe del medesimo prodotto ma a far la differenza ci pensa il comparto hardware sotto la scocca. Se da un lato abbiamo il classico modello basico, sull’altro versante troviamo le ammiraglie con chip M3 Pro e Max, destinate ad un target ben preciso: i professionisti dell’immagine, della produzione musicale, i programmatori e gli sviluppatori, nonché designer, architetti, ingegneri e così via. Nello specifico, noi oggi vi segnaliamo che la versione con schermo da 14,2″, chip M3 Pro, 18 GB di memoria unificata e con 512 GB di storage su SSD costa solo 2522,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. Si tratta del minimo storico per una macchina del genere e noi vi consigliamo di fare l’acquisto immediatamente prima che terminino le scorte disponibili.

Certo, il prezzo è elevato ma. giustificato dall’ottima qualità costruttiva del device; viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. A soli 2522,00€ è da prendere al volo.

