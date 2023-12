MacBook Pro (2023) da 14" con M3 Pro: OGGI al suo minimo storico su Amazon

Finalmente il portatile di punta di casa Apple è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 2564,28€, spese di spedizione comprese. Ci riferiamo all’ottimo MacBook Pro (2023) con M3 Pro (CPU da 11 core e GPU da 14 core), 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD interno, in colorazione nero siderale, con schermo Liquid Retina XDR da 14,2″. Si tratta del minimo storico per questa macchina della mela, super performance e super prestante sotto ogni punto di vista.

MacBook Pro (2023): il miglior portatile da comprare oggi

Questo fantastico laptop dispone del processore M3 Pro, il nuovo SoC basato su architettura ARM a 3 nanometri che offre una CPU da 11 core e una GPU da 18 core: è perfetto per i lavori più impegnativi, va benissimo per l’editing in 4K o per la programmazione. L’autonomia di questo device è pazzesca: Apple promette fino a 18 ore di utilizzo intenso senza mai dover passare dalla ricarica e questa avviene con la porta MagSafe o mediante la USB Type-C. A proposito, ci sono tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una HDMI per il monitor e vi è anche il jack audio per le cuffie. Sotto la scocca c’è il modem Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 per la connettività “online”. Si può collegare poi a due monitor esterni se necessitate di una postazione desktop.

Il display è un brillante Liquid Retina XDR da 14,2″ con 1000 nit di luminosità nei contenuti HDR e 600 nit con quelli SDR. C’è il notch che cela la webcam e le cornici sono super contenute. Dulcis in fundo, dispone di una tastiera evoluta con Touch ID al seguito, retroilluminata e con pulsanti ben distanziati; è comodissima in ogni contesto. Il trackpad supporta le gestures ed è ampio e generoso. A 2564,28€ questo è un portatile potentissimo, una vera workstation in tutto e per tutto.

