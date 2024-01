MacBook Pro (2023) da 14" con M3 Pro: nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop di punta per la vostra attività, per il lavoro, per l’editing dei video in 4K, vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Pro (2023). Questa macchina è una vera e propria workstation di alto profilo, dotata di un processore Apple Silicon M3 Pro, di 18 GB di memoria unificata e di ben 512 GB di spazio su un SSD super veloce. Lo schermo di questo modello poi, è da ben 14″, Super Retina XDR con ProMotion al seguito. Si tratta di un pannello miniLED avanzatissimo con cornici sottili e notch per la webcam. Grazie agli sconti folli di Amazon lo pagherete solo 2399,00€ al posto di 2599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

MacBook Pro (2023): ecco perché dovete comprarlo

Si tratta del primo vero risparmio per un prodotto del genere, uscito sul mercato da pochissimi mesi ma che si è posizionato da subito al primo posto della classifica delle migliori soluzioni per lavorare in mobilità. La CPU del SoC è da 11 core, mentre la GPU è da 14 core e la colorazione disponibile è quella nera, la più iconica.

Il MacBook Pro (2023) è una macchina strepitosa per lavorare: è potentissima ed è dotata di una comoda tastiera ergonomica, di un trackpad ampio e risoluto che supporta le gestures, ha una scocca in alluminio super resistente e sul frame laterale abbiamo tante porte per la connettività. C’è perfino lo slot per le SD. L’autonomia è pazzesca e permette al PC di durare un giorno con una singola carica e si può ricaricare mediante MagSafe o tramite porta USB Type-C. A soli 2399,00€ questa macchina è pazzesca, non lasciatevela sfuggire, ma siate veloci: è da prendere al volo.

