MacBook Pro (2023) da 14" con M2 Pro: sconto IMMEDIATO di oltre 300€ su Amazon

Se state cercando una nuova workstation portatile per la vostra attività lavorativa, non possiamo non consigliarvi l’ottimo MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro, 16 GB di memoria unificata e 512 GB di memoria interna. Questo gioiello, dal valore ufficiale di 2499,00€, si porta a casa con soli 2199,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che lo sconto presente su Amazon è davvero elevato (ben 300€) e noi vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa ammiraglia: fate presto dunque, se siete interessati/e. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve. Il modello in questione dispone dello schermo da 14″ miniLED, quello più piccolo, ma per chi volesse, sappiate che c’è anche la variante da 16 pollici.

MacBook Pro (2023) da 14″ con M2 Pro: Best Buy a meno di 2200€

Il MacBook Pro (2023) dispone di uno schermo da 14 pollici con tecnologia miniLED, risoluzione Super Retina XDR, ProMotion fino a 120 Hz e molto altro ancora. Il processore Apple Silicon M2 Pro riesce a far girare fluide anche le applicazioni più esigenti e i software più complessi come Avid Media Composer, FinalCut Pro, Logic Pro, Adobe Premiere Pro e molto altro ancora.

Questo è un laptop incredibile, perfetto per i grafici, i video editor, i musicisti e i programmatori. Dispone poi di moltissime porte sul frame laterale: HDMI, USB Type-C, MagSafe per la ricarica, jack audio da 3,5 mm e c’è anche lo slot per le SD. La batteria assicura un’autonomia eccezionale con una singola carica.

A soli 2199,00€ al posto di 2499,00€, questo MacBook Pro (2023) da 14″ è da comprare al volo, non lasciatevelo sfuggire.

