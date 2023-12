MacBook Pro (2023) con M3 Pro: nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Pochissime settimane fa Apple ha presentato i nuovi processori Apple Silicon M3 di ultima generazione, costruiti con un nodo architettonico di ARM a 3 nanometri. Nel corso dell’evento Scary Fast infatti, la compagnia di Cupertino ha anche mostrato al mondo i primi dispositivi che riceveranno queste soluzioni System-On-a-Chip. Abbiamo visto i recentissimi iMac da 24″ e perfino i MacBook Pro aggiornati.

A proposito di questi ultimi, vogliamo segnalarvi che il modello con M3 Pro, in colorazione “nero siderale”, con schermo da 14,2″, processore avente CPU da 11 core e GPU da 14 core, con 18 GB di memoria unificata e 512 GB di spazio su SSD, si trova oggi al suo minimo storico su Amazon: 2564,28€ con spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Non lasciatevelo sfuggire, è una macchina da lavoro perfetta per i video editor, per i programmatori, i produttori di musica o i designer.

MacBook Pro (2023): tanti motivi per acquistarlo adesso

Il cuore pulsante di questo MacBook Pro è il processore M3 Pro, un’autentica rivoluzione nel mondo dei chip progettati da Apple. Con CPU e GPU integrate, è in grado di offrire prestazioni straordinarie, garantendovi una fluidità senza precedenti nelle attività quotidiane e nella gestione di compiti più complessi, come la produzione multimediale e il rendering 3D. Con 11 core CPU e 14 core GPU, questo laptop è progettato per affrontare le sfide più impegnative con facilità.

Il MacBook Pro da 14,2″ vanta uno spettacolare display Liquid Retina XDR con tecnologia mini-LED. Con una luminosità massima di 1600 nit e un contrasto impressionante, ogni dettaglio sembrerà prender vita su questo schermo. Non dimenticate che c’è il ProMotion al seguito, ovvero il refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Ha un corpo in alluminio; non solo è elegantissimo ma è anche incredibilmente leggero e portatile. La tastiera Magic Keyboard retroilluminata e il touchpad Force Touch contribuiscono a creare una user experience di altissimo livello. Inoltre è dotato di tantissime porte: c’è la HDMI, troviamo tre porte USB type-C con velocità Gigabit, il jack audio da 3,5 mm e vi è perfino lo slot per le SD. Al momento lo pagherete 2364,28€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e con Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.