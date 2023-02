MacBook Pro 2023 con M2 Pro: su Amazon nuovo MINIMO STORICO (-198€)

Con MacBook Pro 2023 fai tutto al massimo della potenza e delle velocità e adesso con la possibilità di pagarlo con un nuovo minimo storico su Amazon. Il popolare eCommerce ha portato infatti lo sconto praticamente a 200 euro, con disponibilità e spedizione immediata.

Se inserisci una carta di credito verificata come metodo di pagamento, e sei abbonato Prime, puoi anche pagare il tutto in 12 comode rate, così da dilazionare al meglio la spesa.

MacBook Pro 2023: tanta potenza in poco spazio, una meraviglia ingegneristica

Il modello in offerta è il MacBook Pro 2023 con nuovo chipset M2 Pro dotato di CPU 10-core e GPU 16-core, una combinazione di potenza di calcolo ed efficienza energetica senza pari.

Il display Liquid Retina XDR da 14 pollici esalterà qualsiasi immagine, mentre con 16GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD hai tanto spazio velocissimo in cui salvare i tuoi contenuti sfruttando una RAM capace di sostenerti anche per fasi di lavoro intense.

Elegante e facile da portare in giro, è dotato anche di pratica videocamera FaceTime HD a 1080p, di un sistema audio a sei altoparlanti e tre microfoni in array di qualità professionale. Non manca niente.

Oggi il prezzo è ad un nuovo minimo storico: sfioriamo i 200 euro di sconto sul listino. Occasione che non dovresti lasciarti scappare.

