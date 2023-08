MacBook Pro 2023 con M2 Pro, 16GB RAM, SSD 512GB: 200€ di sconto Amazon

Su Amazon, puoi acquistare il nuovo MacBook Pro 2023 con il rivoluzionario chip M2 Pro, 16GB di RAM e un SSD da 512GB a un prezzo incredibile con uno sconto di 200 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di avere tra le mani uno strumento di produttività di altissimo livello a un prezzo scontato.

MacBook Pro 2023 in offerta: una bestia impossibile

La vera potenza del MacBook Pro 2023 risiede nel suo cuore, il chip M2 Pro. Con M2 Pro hai prestazioni elevate e un’autonomia invidiabile: il dispositivo ti offre fino a 18 ore di batteria. Questo significa che ti accompagnerà durante le tue giornate lavorative più lunghe, senza temere che la carica possa esaurirsi. Che tu sia in ufficio o in viaggio, avrai sempre a disposizione prestazioni eccezionali.

Lo splendido display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con gamma dinamica estrema ti offrirà contenuti HDR spettacolari, e grazie alle modalità di riferimento professionali, potrai lavorare in modo ottimale anche quando sei in movimento. La videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni di alta qualità e il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale ti garantiranno un’esperienza immersiva per comunicazioni e contenuti multimediali.

Le connessioni non sono mai state così complete. Il MacBook Pro ha una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per cuffie. Inoltre, puoi godere della velocità del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.3 per connessioni stabili e veloci.

Grazie all’offerta su Amazon, puoi portare a casa il tuo nuovo MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro, 16GB di RAM e SSD da 512GB con ben 200 euro di sconto. Questa è un’opportunità imperdibile per chi cerca potenza, versatilità e risparmio in un unico pacchetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.