MacBook Pro (2023) con M2 Max: potrebbe non essere un buon affare

Il prossimo anno conosceremo finalmente i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con processori aggiornati. Parliamo spesso dei laptop next-gen ma le specifiche di questi modelli sono ancora un mistero. Ovviamente i fan vorrebbero vedere performance da urlo, design super innovativi e molto altro ancora, ma sembra che le versioni del 2023 saranno un po’ “una delusione”. Capiamoci, saranno comunque incredibili e ottime, ma non varrà la pena eseguire l’upgrade per la stragrande maggioranza delle persone. Infatti, se volete fare un buon affare lungimirante oggi su Amazon, vi consigliamo il Pro da 14″ a soli 2149,93€ con spese di spedizione gratuite.

Dal sito di Geekbench infatti, scopriamo che i punteggi relativi al chipset M2 Max (appena trapelati sul web), non forniranno un aggiornamento significativo rispetto a quelli attuali.

MacBook Pro con M2 Max: ottimo, anche se…

Un nuovo modello di laptop di Apple è stato avvistato su Geekbench5, come vi abbiamo suggerito anche ieri, ma dalle indiscrezioni sappiamo che sarà davvero eccellente, ma ci potrebbe esser qualche “ma” di troppo. Vediamo che ha ottenuto 1889 punti nel single core e 14586 nel multicore, ma basterà a renderlo un buon affare per coloro che hanno già il laptop precedente?

Il SoC avrà una struttura con 12 core, con il più potente operante a 3,4 GHz. La CPU avrà 128 KB di cache L1, 64 KBN di cache dati L1 e 4 MB di cache L2. Infine, vediamo che la RAM (memoria unificata, come la chiama Apple) arriverà fino a 96 GB. Questa sarà un’ottima notizia per chi ci lavora con questo elemento (pensiamo a coloro che usano molto After Effects, giusto per suggerire una tipologia di cliente medio).

Insomma, sarà ottimo il nuovo device di Apple; arriverà in due dimensioni (da 14 e 16 pollici) ma questo upgrade basterà a convincere i vecchi clienti a fare l’upgrade? M1 Max è ancora eccellente e riesce a gestire un flusso dati nelle operazioni più complicate davvero unico. Staremo a vedere.

