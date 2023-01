MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro e M2 Max su Amazon: ecco dove trovarli

Annunciati solo poche ore fa, e già in preordine, i nuovi MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro e M2 Max sono sono spuntati anche su Amazon. Non risultano ancora ordinabili, ma lo saranno probabilmente a breve, se è prevista anche in questo caso la fase di preordine. Diversamente, lo diventeranno non appena saranno ufficialmente aperte le vendite, ovvero il prossimo 24 gennaio.

Se sei abituato a fare i tuoi acquisti da questa piattaforma, ecco quali modelli sono elencati: ti consigliamo di segnare i diversi link. In questo modo, sarai pronto all’acquisto appena saranno disponibili e non rischierai di arrivare tardi.

MacBook Pro 2023 con chip M2 Pro e M2 Max: dove trovarli su Amazon

Come anticipato, al momento – sebbene ci siano i link di riferimento – risultano ancora “non disponibili“. Segna comunque il modello che ti interessa, così da essere pronto all’acquisto appena possibile.

MacBook Pro con chip M2 Pro

MacBook Pro con chip M2 Max

Tutto quello che puoi fare per il momento è segnare il modello che ti interessa – con relativo link – così da essere pronto all’acquisto non appena saranno disponibili. Molto probabilmente, i nuovi MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max arriveranno su Amazon il 24 gennaio, data di apertura ufficiale delle vendite. Tuttavia, è probabile che finiscano in fretta ed è bene essere preparati.

