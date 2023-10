MacBook Pro (2022) da 13" con Touch Bar: addio e "grazie di niente"

Apple ha appena tolto dal commercio il MacBook Pro (2022) con M2 e Touch Bar; il portatile è – da sempre – stato criticato per il suo posizionamento strategico. Dopo l’arrivo dei modelli da 14 e 16″ e dopo l’introduzione dell’Air, di fatto lui è sempre stato “l’outsider” del settore.

MacBook Pro (2022) con M2: storia di un “outsider”

Con il lancio del nuovo Pro da 14″ con M3 però, l’azienda ha deciso di togliere il precedente M3 con Touch Bar dal listino; ciò non significa che non si troverà più sul mercato, ma magari lo dovrete cercare da store terzi, se interessati. Onestamente, oggi, per quel che vale, noi non lo consiglieremmo. Piuttosto è più conveniente un Air da 13″ o un Pro (2021) ricondizionato da 1599,00€ (come quello che abbiamo trovato su Amazon).

Con l’uscita di scena di questo prodotto, possiamo salutare definitivamente la Touch Bar, l’iconica striscia touch presente al posto dei tasti funzione sulla parte alta della tastiera. Il PC aveva un prezzo di listino elevatissimo: 1629,00€ ed era troppo vicino allo street price del Pro da 14″, nonché esagerato rispetto a quello dell’Air da 13″.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il miglior laptop da acquistare oggi è sicuramente il MacBook Pro del 2021 con M1 Pro che, nella sua iterazione ricondizionata, con 1 TB di SSD, costa solo 1599,00€, spese di spedizione incluse. Ci sono 16 GB di RAM, lo schermo è un pannello LCD miniLED Retina ProMotion Super XDR da 14″ e si trova in condizioni eccellenti.

Viene spedito da Amazon e ciò implica che godrà di tutti i classici vantaggi del sito: consegna celere e immediata in 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, possibilità di godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e pagamento rateale con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito: non lasciatevelo sfuggire. A questa cifra è veramente imperdibile, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

