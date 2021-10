MacBook Pro 2021: stanno arrivando le prime consegne

I primi ordini dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici ora “si preparano per la spedizione” prima dell'uscita di martedì. Voi ne avete preordnato uno?

MacBook Pro 2021: arriveranno al Day One

Gli ordini relativi ai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono ora “in preparazione per la spedizione” prima del loro arrivo previsto per martedì 26 ottobre. Mentre le nuove consegne sono ora state posticipate fino a dicembre per alcune configurazioni, molti acquirenti sono stati in grado di effettuare i loro ordini in tempo per una consegna stimataal “Day One”.

MBP just hit preparing to ship pic.twitter.com/tk7SOyKXiC — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 21, 2021

Come notato da Max Weinbach su Twitter, i primi ordini di MacBook Pro da 14 e 16 pollici si stanno ora “preparando per la spedizione”, stando a quanto dichiarato dall'Apple Store Online. In particolare, ciò non significa che ci aspettiamo che arrivino ordini prima della data di uscita di martedì. Questa è solo una prova che Apple è sulla buona strada per consegnare i primi ordini secondo la data prevista.

L'azienda dice:

Quando il tuo ordine è stato spedito, ti invieremo le informazioni di tracciamento. A causa dell'impatto di COVID-19 e dell'aumento della domanda di acquisti online, ti consigliamo di visitare il sito Traccia spedizione per le informazioni di consegna più aggiornate, nonché per le opzioni per riprogrammare o sospendere per il ritiro.

Come “remind me”, vi ricordiamo che i nuovi MacBook Pro presentano un design completamente nuovo con tre porte Thunderbolt 4, uno slot per schede SD, una porta HDMI e un connettore MagSafe per la ricarica. Sono alimentati dai nuovissimi processori M1 Pro e M1 Max di Apple all'interno, presentano nuovi display mini-LED e supportano per la prima volta la tecnologia ProMotion.

Nel frattempo, alcuni membri della stampa probabilmente hanno già in mano le unità di prova MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici per i test. Secondo il leaker Jon Prosser, l'embargo per la recensione del nuovo laptop verrà revocato lunedì 25 ottobre alle 9:00 ET (ora locale).