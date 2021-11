MacBook Pro 2021: i dirigenti elogiano i nuovi SoC

I dirigenti di Apple parlano delle potenzialità produttive legate alle capacità dei nuovi processori M1 Pro e M1 Max, dei MacBook Pro appena rilasciati.

Quasi due settimane dopo il rilascio dei nuovi MacBook Pro, i dirigenti della mela continuano a rilasciare interviste per promuovere le nuove macchine. Questa volta, Tom Boger e Tim Millet si sono incontrati con Rene Ritchie per parlare della potenza bruta dei portatili premium e del SoC Apple Silicon, del team Pro Workflow di Apple e di molto altro ancora.

Millet è il vicepresidente dell'architettura della piattaforma di Apple, mentre Boger è il vicepresidente del marketing di Mac e iPad. Nell'intervista, quest'ultimo ha spiegato che i nuovi laptop premium sono “l'espressione massima” della strategia di Apple:

Questi nuovi MacBook Pro, sono la massima espressione di qualcosa che abbiamo detto in Apple per molti, molti anni, e cioè: costruiamo l'intero ecosistema di un device. In questo caso, fino al processore stesso. Qualcosa da zero, dove il team di architettura sta lavorando sul SoC che verrà adottato appositamente per questi prodotti e per nessun altro; questa è una mossa inaudita nel settore. È uno dei motivi per cui questi sono dei gadget che cambiano le regole del gioco.

Inoltre, Millet ha parlato dell'impatto del team Pro Workflow di Apple:

È fondamentale per il modo in cui costruiamo le cose in Apple. Essendo una persona che costruisce chip da poco più di 30 anni, farlo in Apple fornisce un livello di attenzione che la maggior parte delle persone non ha. Mi piace dire che il mio team non deve mai indovinare. Non dobbiamo mai indovinare quale software verrà eseguito, in quale contenitore andremo a costruire. Abbiamo la certezza e ciò significa che possiamo essere davvero efficienti nel nostro focus.