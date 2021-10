MacBook Pro 2021: ecco cosa ne pensano gli ingegneri Apple

I dirigenti Apple parlano del nuovo MacBook Pro, della rimozione della Touch Bar e offrono consigli a Google in una nuova intervista appena emersa in rete.

MacBook Pro: i retroscena svelati dai dirigenti Apple

Con la transizione ai processori Apple Silicon in pieno svolgimento dopo l'annuncio di questa settimana dei nuovi modelli Pro da 14 pollici e 16 pollici, i dirigenti della mela affermano che c'è ancora molto che gli utenti devono aspettarsi dalla compagnia.

In una nuova intervista con Wired, Johnny Srouji, John Ternus e Greg Joswiak hanno parlato in modo approfondito dei nuovi MacBook Pro, di ciò che l'azienda ha appreso dall'aggiornamento del MacBook Pro 2016 e altro ancora.

Srouji, che funge da vicepresidente senior per la tecnologia hardware di Apple, ha spiegato che ci sono molti vantaggi per la società nel progettare il proprio processore rispetto all'utilizzo di componenti standard.

Quando sei un commerciante, un'azienda che fornisce componenti o silicio pronti all'uso a molti clienti, devi capire qual è il minimo comune denominatore: di cosa hanno bisogno tutti per molti anni?. Lavoriamo come un unico team – il silicio, l'hardware, il software, il design industriale e altri team – per consentire una certa visione. Quando lo traduci in una nuova CPU, questo ci offre un'opportunità e una libertà davvero uniche perché ora stai progettando qualcosa che non è solo veramente unico, ma ottimizzato per un determinato prodotto.

Srouji ha continuato spiegando che la più grande domanda a cui Apple deve rispondere quando si presenta una nuova tecnologia di chip è se i suoi obiettivi sono “controllati dalla fisica“.

Nel caso del MacBook Pro, dice, si è seduto con leader come Ternus e Craig Federighi diversi anni fa e ha immaginato su cosa gli utenti sarebbero stati in grado di mettere le mani nel 2021. Tutto sarebbe scaturito dal silicio. “Ci sediamo insieme e dire: “Ok, è recintato dalla fisica? O è qualcosa che possiamo andare oltre? E poi, se non è recintato dalla fisica ed è una questione di tempo, cerchiamo di capire come costruirlo.

Ternus, VP senior per l'ingegneria hardware di Apple, ha offerto alcuni dettagli aggiuntivi sulla roadmap di questi nuovi modelli da 14 pollici e 16 pollici:

Tradizionalmente, hai un team in un'azienda che progetta un chip e hanno il proprio insieme di priorità e ottimizzazioni. E poi il team del prodotto e un'altra azienda devono prendere quel chip e farlo funzionare nel loro design. Con questi MacBook Pro, siamo partiti dall'inizio: il chip è stato progettato proprio quando si pensava al sistema. Ad esempio, l'erogazione di potenza è importante e impegnativa con queste parti ad alte prestazioni. Lavorando insieme [all'inizio], il team è stato in grado di trovare una soluzione. E il team di sistema è stato effettivamente in grado di influenzare la forma, le proporzioni e l'orientamento del SOC in modo che possa annidarsi al meglio nel resto dei componenti del sistema.

Per quanto riguarda il destino della Touch Bar, che è stata rimossa dai nuovi laptop, Joswiak afferma che “non c'è dubbio che i nostri clienti Pro amano quella sensazione tattile a grandezza naturale di quei tasti funzione, e quindi questa è la decisione che abbiamo preso.” Aggiunge che Apple pensa di aver preso un'ottima decisione, ma vende ancora il Pro da 13 pollici entry-level con la suddetta barra multi-funzione.

Infine, Wired chiede a Ternus, Srouji e Joswiak del recente annuncio di Google del suo chip Tensor personalizzato utilizzato nel Pixel 6.

“È un caso di ‘L'imitazione è la forma più sincera di adulazione?‘” Chiedo al team Apple.

“Hanno preso la nostra linea!” dice Joswiak. “Chiaramente, pensano che stiamo facendo qualcosa di giusto.“

“Se dovessi dare a Google o a qualche altra azienda un consiglio amichevole sul loro viaggio nel silicio, quale sarebbe?” Chiedo.

“Oh, non lo so“, dice Joz. “Compra un Mac.”