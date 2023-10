MacBook Pro (2021) da 14" con M1 Pro (ricondizionato) con 1 TB di SSD a meno di 1600€

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: se siete alla ricerca di un nuovo computer portatile potente, adatto per il vostro lavoro, per il montaggio video, per l’editing fotografico o per la produzione di musica, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Il meraviglioso MacBook Pro (2021) da 14″ con processore Apple Silicon M1 Pro, 16 GB di memoria unificata (RAM) e ben 1 TB di spazio su SSD costa solo 1599,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un prezzo sensazionale per un terminale del genere; ovviamente è un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, pari al nuovo: ecco perché non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

MacBook Pro (2021): perfetto per fare di tutto

Questo portatile è eccellente per qualsiasi operazione: ha una batteria dalla lunga durata. Con una singola carica infatti, farete anche un giorno di utilizzo intenso e sappiate che si potrà ricaricare mediante MagSafe o attraverso la porta USB Type-C. A tal proposito, segnaliamo che sulla scocca ha tantissime porte pensate per i professionisti: Thunderbolt, HDMI, jack audio da 3,5 mm e c’è perfino lo slot per le SD. Il chipset interno è l’ottimo Apple Silicon M1 Pro che spinge in ogni attività: si può fare editing video in 4K con programmi come Avid Media Composer, DaVinci Resolve 18 e Adobe Premiere Pro, ma non solo. Ha uno schermo miniLED da 14″ con notch che cela la webcam e le cornici sono super sottili.

Anche se è uscito due anni fa, vi garantiamo che va ancora benissimo ed è un best buy alla cifra a cui viene propoosto. Essendo un ricondizionato poi, risparmierete sul prezzo di listino e farete anche del bene al pianeta perché contribuirete al ricircolo dei gadget usati dando nuova vita ad un prodotto validissimo. A 1599€ per la versione con 1 TB di SSD non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

