MacBook Pro (2021) da 14" con 1 TB: la workstation PERFETTA in super sconto

Oggi vogliamo parlarvi del meraviglioso MacBook Pro (2021) da 14″ che, anche a distanza di due anni, continua a regalare ottime soddisfazioni. Nello specifico, abbiamo notato che la versione silver con 16 GB di memoria unificata, schermo ProMotion Retina da 14″, 1 TB di SSD e processore Apple Silicon M1 Pro, si porta a casa all’incredibile prezzo di 2249,00€ al posto di 2734,00€. Noi vi consigliamo di comprarlo immediatamente, se siete interessati/e. Ad oggi, ci sono solo dieci pezzi disponibili ma le scorte potrebbero terminare molto presto (o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro).

MacBook Pro (2021) da 14″: con uno sconto così non puoi ignorarlo

Questo laptop super leggero ma performante è dotato del processore Apple Silicon M1 Pro che promette prestazioni esagerate; dispone poi di ben 16 GB di memoria unificata e di 512 GB di storage su SSD. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni “compatte” del terminale della mela. Le performance sono incredibili: con questo PC potrete montare video in 4K con Avid Media Composer, DaVinci Resolve e Adobe Premiere Pro. Va benissimo anche per i grafici, i produttori di musica, i programmatori, ma anche per chi fa render in 3D con i vari software di render. Insomma, è una macchina per professionisti e il prezzo è giustificato dall’ottima qualità costruttiva, oltre che da un comparto hardware all’avanguardia.

Fra le altre cose poi, il MacBook Pro vanta una tastiera super confortevole, ha un trackpad generoso che supporta le gestures e ha un pannello miniLED Retina LCD con ProMotion al seguito. Non manca una batteria esagerata che promette un giorno di autonomia e si ricarica con la USB Type-C o con la MagSafe.

Con un prezzo di 2249,00€ per la versione con 1 TB di SSD, sappiate che vi porterete a casa una macchina da lavoro perfettamente integrata con l’ecosistema Apple, premium e all’avanguardia. Non lasciatevi sfuggire questa occasione.

