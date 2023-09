MacBook Pro (2021) da 14" con 1 TB di SSD: solo 1999,00€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di una workstation portatile veramente eccezionale, leggera, versatile, potente il giusto e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nello specifico, il prodotto che vi consigliamo è il MacBook Pro (2021) con processore Apple Silicon M1 Pro, 16 GB di memoria unificata, 1 TB di SSD e schermo da 14 pollici miniLED con ProMotion fino a 120 Hz. Questo dispositivo si presenta come un gadget dal design unibody in alluminio spazzolato, con un display generoso con cornici contenute, un notch che contiene la webcam e una tastiera ergonomica, con tasti ben distanziati e aventi un’ottima corsa. Il chipset interno dispone di una CPU da 10 core e di una GPU da 16 core; è disponibile in due colorazioni (grigio siderale e silver) ma quello in sconto è quello argentato.

MacBook Pro (2021) da 14″: il miglior laptop per il lavoro

Come detto, il MacBook Pro (2021) da 14″ è una vera workstation da viaggio; nonostante sia piccolo e compatto, riesce a sprigionare una potenza esagerata grazie al processore interno Apple Silicon M1 Pro. Riesce a far girare senza problemi software come DaVinci Resolve 18, Avid Media Composer, Final Cut Pro con flussi video in 4K e molto altro ancora. È perfetto per fare programmazione, per fare produzione musicale con Logic Pro o con altri software e va benissimo anche per l’editing fotografico, oltre che per lo studio e la scrittura. La batteria dura tantissimo con una singola carica e dispone di tante porte ai lati della scocca: HDMI, USB Type-C Thunderbolt, MagSafe, jack audio da 3,5 mm e c’è perfino uno slot per le SD.

Noi vi consigliamo di comprarlo oggi perché a 1999,00€ è un vero best buy (anche perché è il modello con 1 TB di SSD); potete anche dilazionare l’importo del computer in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.