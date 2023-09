MacBook Pro (2021) da 14" con 1 TB di SSD: sconto di oltre 700€

Oggi vogliamo consigliarti un computer straordinario di casa Apple. Si tratta di un prodotto pensato per i professionisti che costa molto ma ha una scheda tecnica assurda.

Di fatto, se stai cercando una workstation potente e affidabile per il tuo lavoro da video editor, da grafico, da illustratore, il MacBook Pro (2021) da 14″ con Apple Silicon M1 Pro è ciò che farà al caso tuo. Pensa che si trova in super sconto al prezzo incredibile di 1999,00€ invece di 2734,00€: questa è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire perché il modello in questione (quello in colorazione argento) vanta il chip M1 Pro, 16 GB di memoria unificata e 1 TB di SSD.

MacBook Pro (2021): la workstation per i professionisti

Il MacBook Pro (2021) è dotato del potente processore Apple Silicon M1 Pro ed è progettato appositamente per le esigenze dei professionisti. Con 16 GB di memoria unificata, questo portatile offre prestazioni di picco per la gestione di applicazioni pesanti, il rendering per i video in 4K, la modellazione 3D e altro ancora. Non importa quanto complessi siano i tuoi progetti, il PC di Apple sarà sempre all’altezza di ogni sfida.

Vanta un display XDR da 14 pollici con cornici sottili, tecnologia miniLED e ProMotion al seguito; è un pannello che offre una qualità dell’immagine straordinaria. La luminosità elevata, il contrasto eccezionale e la vasta gamma di colori P3 rendono questo MacBook ideale per professionisti del design, fotografi e videomaker.

Con un SSD da 1 TB, il MacBook Pro (2021) offre ampio spazio per archiviare tutti i tuoi file, documenti, progetti e contenuti multimediali. Nonostante la sua scheda tecnica assurda, il PC mantiene un design sottile e sofisticato. Infine, consente di avere un’incredibile autonomia della batteria e ciò ti permetterà di lavorare o creare contenuti per molte ore senza dover mai passare dalla corrente. A proposito, si ricarica con il cavo MagSafe o mediante una delle porte USB Type-C. A soli 1999,00€ al posto di 2734,00€ questo MacBook Pro è il computer perfetto da acquistare oggi per le esigenze creative dei professionisti: se sei interessato/a, non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.