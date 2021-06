Secondo quanto si apprende in queste ore, un noto fornitore spedirà ad Apple i display MiniLED per il nuovo MacBook Pro nel terzo trimestre del 2021.

MacBook Pro: display MiniLED e non solo

Stando a quanto riportato, il fornitore Global Lighting Technologies si sta preparando per avviare le spedizioni dei componenti del pannello mini LED per la prossima generazione di MacBook Pro, in arrivo nel terzo trimestre di quest'anno.

Secondo un rapporto pubblicato dal DigiTimes, fonti del settore vicine alla questione, il fornitore del colosso con sede a Cupertino inizierà la spedizione di componenti per lo schermo a MiniLED per il nuovo MacBook Pro nel terzo trimestre dell'anno corrente.

Questi display dovrebbero venir commercializzati in due dimensioni: una da 14 pollici e una da 16 pollici, destinata ai MacBook di fascia alta.

Tuttavia, questo non è il primo prodotto dell'azienda a presentare questo display, poiché l'azienda ha presentato il nuovo iPad Pro che sfoggia il suddetto pannello Mini LED. Inoltre, i MacBook verranno lanciati con una versione migliorata del chipset M1. Questi notebook dovrebbero presentare una parte superiore e inferiore più piatta, con porte aggiuntive come l'HDMI, lo slot per schede SD e persino un cavo di alimentazione magnetico MagSafe. Non di meno, dovrebbero presentare un design rinnovato in tutto e per tutto, proposto in diverse colorazioni come abbiamo visto per i nuovi iMac da 24″.

Il nuovo mini LED consentirebbe inoltre al marchio di offrire una maggiore luminosità insieme a un migliore rapporto di contrasto. Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi consigliamo e vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” . Restate connessi per ulteriori sviluppi, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili nei mesi a venire.

Apple

Elettronica