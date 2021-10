MacBook Pro 2021: ci saranno due SoC differenti

I chip Apple M1 Pro e M1 Max potrebbero alimentare i prossimi modelli di MacBook Pro. Di fatto, sappiamo che tra pochissime ore, l'OEM di Cupertino terrà il suo evento “Unleashed“, all'interno del quale il gigante della tecnologia dovrebbe presentare i laptop di nuova generazione.

MacBook Pro 2021 con Apple M1 Pro e M1 Max

Si dice che i nuovi modelli di device della mela siano alimentati da un nuovo processore sviluppato dalla divisione Apple Silicon. Questo nuovo chipset sarà una versione aggiornata dell'attale M1; i rumor suggerivano il moniker provvisorio di M1X. Ma ora, un nuovo rapporto afferma che la società probabilmente chiamerà le future CPU “M1 Pro” e “M1 Max”.

A rivelare ciò, ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg nell'ultima newsletter di Power On. Ha dichiarato che uno sviluppatore della compagnia lo ha informato dei nomi dei futuri chipset pronti al debutto.

È probabile che l'Apple M1 Pro venga fornito con una GPU a 16 core, mentre si dice che il modello di fascia alta chiamato Apple M1 Max disponga di una GPU a 32 core.

Ci sono anche rapporti che affermano che un successore diretto del chipset M1, chiamato Apple M2, potrebbe essere lanciato all'inizio del 2022 insieme al MacBook Air next-gen.

Lo schema di denominazione che Apple adotterà per i suoi chip sviluppati internamente svolgerà un ruolo importante nella commercializzazione dei dispositivi in ​​quanto aiuterà a comprendere le differenze fra i computer per i potenziali clienti. Per coloro che non lo sapessero, la mela ha già confermato che si sta allontanando dalle soluzioni di Intel.

Per quanto riguarda le nuove versioni di MacBook Pro, è stato detto che ci saranno due diversi modelli diversi in base alle dimensioni del display: 14 e 16 pollici. Si dice che entrambi siano dotati di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Il laptop presenterà un display Mini-LED e le cornici attorno allo schermo saranno super sottili, al punto tale che la cornice inferiore non avrà il classico logo MacBook. Apple stava testando la frequenza di aggiornamento di 120Hz per i pannelli del nuovo PC, ma al momento non è stata confermata questa caratteristica.

Ci sono rapporti su un importante aggiornamento sul fronte della webcam poiché si dice che i prossimi modelli di laptop siano dotati di una webcam 1080p. Si dice anche che entrambi i modelli base arriveranno con la stessa configurazione e con il medesimo processore. Ci sarà una nuova tecnologia di ricarica MagSafe e, per quanto riguarda i prezzi, i rapporti suggeriscono che avranno costi simili a quelli degli attuali laptop. Per maggiori dettagli dovremo attendere l'evento di lancio tra poche ore.