MacBook Pro (2021) 14" con 1 TB di storage: a 1999€ è un'offertona IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un notebook professionale per il vostro lavoro, per montare video, fare esercizi di grafica, render 3D, produzione musicale o anche programmazione, vi consigliamo il MacBook Pro (2021) da 14 pollici che, nella sua iterazione silver con chip M1 Pro, 16 GB di memoria unificata e 1 TB di storage al seguito, costa solo 1999,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon.

A questo prezzo è difficile trovare di meglio: è una macchina da lavoro strepitosa, che gode di una scheda tecnica assurda, presenta un display miniLED con ProMotion ultra definito, ha una tastiera comoda e reattiva e un trackpad che supporta le gestures di macOS. Insomma, con 1 TB di storage su SSD poi, è impossibile non prenderlo in considerazione.

MacBook Pro (2021) da 14″: il Best Buy del giorno

Questo MacBook Pro (2021) gode di un processore Apple Silicon M1 Pro potentissimo, composto da una CPU da 10 core e da una GPU a 16 core che serve per realizzare lavori di grafica o moderazione 3D senza lag o problemi di alcun tipo. Lo storage interno è da 1 TB su SSD, la batteria è generosa e si ricarica con il MagSafe o sfruttando la porta Type-C. In confezione comunque, troverete l’alimentatore da 96W. Il modello in sconto è quello in colorazione silver (argento).

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di una garanzia incredibile; da un lato quella di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del pianeta, e dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 1999,00€ questo MacBook Pro (2021) da 14″ non potete lasciarvelo sfuggire. Se siete interessati/e, siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.