MacBook Pro 2020 ricondizionato, su Amazon in offerta a meno di 800€

Il MacBook Pro del 2020 offre prestazioni potenti e versatili in un design elegante e compatto. Questo modello ricondizionato è dotato di un processore Intel Core i5 da 2.0GHz, che garantisce un’ottima velocità di elaborazione per gestire facilmente le attività quotidiane e professionali più esigenti.

Oggi Amazon consente di risparmiare notevolmente sul suo normale prezzo. L’e-commerce propone un modello ricondizionato di questo laptop ad appena 799€, grazie ad un generoso sconto. Un prezzo imbattibile per un laptop di fascia premium pensato per chi non vuole rinunce.

La memoria RAM da 16GB offre un’ampia capacità per multitasking fluido e senza interruzioni, consentendo di eseguire contemporaneamente diverse applicazioni e processi senza rallentamenti.

Il MacBook Pro è dotato di uno spazioso SSD da 512GB di memoria, che offre ampio spazio di archiviazione per file, documenti, foto e video, oltre a garantire un’avvio rapido del sistema e tempi di caricamento veloci per le applicazioni.

Il display da 13 pollici offre una risoluzione nitida e dettagliata, ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione web e il lavoro creativo.

Questo MacBook Pro ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon per garantire prestazioni eccellenti e affidabili. Anche se non è certificato da Apple, è in condizioni eccellenti e offre una batteria che supera l’80% di capacità rispetto a quella di un nuovo prodotto. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 799€!

