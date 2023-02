MacBook Pro 16" con M2 Pro in sconto di oltre 335 euro da Unieuro

Se dopo la presentazione dei nuovi MacBook Pro da 16″ con a bordo M2 Pro hai scelto di sostituire il tuo attuale dispositivo, oggi è la giornata che stavi aspettando. Sul sito di Unieuro è disponibile scontato di oltre 335 euro, grazie al 10% di sconto. Il prezzo finale rimane sì importante, pari a 2.999 euro, ma volendo puoi anche pagare in 3 rate a interessi zero da 999 euro con Klarna o PayPal.

La spedizione è gratuita, con la data di consegna a domicilio stimata tra il 22 e il 25 febbraio. Se vuoi, puoi accorciare ulteriormente i tempi scegliendo in fase di checkout il ritiro in negozio presso il punto vendita Unieuro più vicino a casa tua.

Sconto di oltre 335 euro per il MacBook Pro 16″ con M2 Pro da Unieuro

Se nel 2020 Apple aveva stupito la concorrenza con la presentazione dei primi processori proprietari M1, con i nuovi M2 Pro la casa di Cupertino ha alzato ulteriormente l’asticella tracciando un profondo solco tra sé e la concorrenza. Potenza e velocità di livello superiore anche senza essere collegato alla corrente, una batteria che – sembra impossibile ma è tutto vero – dura ancora di più rispetto alla generazione precedente, oltre a un display Liquid Retina XDR tra i migliori (se non il migliore) sul mercato.

Il modello in offerta monta un SSD da 1TB, 16GB di RAM e il sistema operativo macOS Ventura. Lato connettività ritroviamo 3 porte Thunderbolt 4, 1 porta HDMI, un jack per microfono e auricolare e la porta di ricarica MagSafe 3. La durata della batteria con navigazione continua in Wi-Fi è pari a 15 ore, per raggiungere fino a 22 ore con la riproduzione di video.

Approfitta dello sconto di 335 euro sul MacBook Pro 16″ con M2 Pro mettendo ora in carrello il computer prima che la disponibilità termini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.