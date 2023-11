MacBook Pro 16" con M1 Pro e 1 TB di SSD (ricondizionato) a meno di 2000€

Se siete alla ricerca di un nuovo computer premium di casa Apple, oggi vogliamo consigliarvi un prodotto ricondizionato (ma in condizioni eccellenti) che si trova su Amazon. Attenzione perché questa è un’offerta clamorosa quindi siate veloci se siete interessati all’acquisto: ci riferiamo ovviamente al MacBook Pro (2021) da 16″ con chip M1 Pro che viene proposto al prezzo speciale di 1999,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione vanta poi 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. C’è la spedizione rapida con Amazon Prime e in meno di 24 o 48 ore riceverete il laptop presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; siate veloci, dunque e affrettatevi.

MacBook Pro (2021) da 16″: il laptop premium per tutte le esigenze

Il cuore pulsante di questo MacBook Pro è il chip M1 Pro, una potente soluzione progettata da Apple per offrire prestazioni incredibili. Con una CPU ad alte prestazioni e una GPU dedicata, questo portatile della mela è in grado di gestire compiti impegnativi come editing video, rendering 3D e molto altro senza alcun lag o rallentamento. Ci troviamo di fronte ad una workstation in tutto e per tutto e che vanta perfino uno spettacolare display Liquid Retina XDR da 16 pollici con tecnologia mini-LED. Con una risoluzione di 3456 x 2234 pixel, questo pannello è pazzesco: offre colori vivaci, neri profondi e una luminosità sorprendente. La tecnologia True Tone regola automaticamente il bilanciamento del colore in base alle condizioni ambientali, garantendo una resa visiva sempre impeccabile.

La versione in offerta su Amazon dispone della memoria unificata da 16 GB e un SSD da 1 TB. Questa combinazione assicura che il laptop sia in grado di gestire agevolmente applicazioni complesse e multitasking senza compromessi. Con tanto spazio a bordo avrete a vostra disposizione un sacco di memoria per archiviare file, foto, video e canzoni. La scocca in alluminio è eccellente, vi è una ricca dotazione di porte e la tastiera è confortevole. Con un prezzo di soli 1999,00€ questo MacBook Pro (2021) da 16″ è il miglior laptop da acquistare oggi su Amazon.

