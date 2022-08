MacBook Pro 14": sconto IMMEDIATO di 264€ su Amazon

Se state cercando un computer davvero eccezionale per il vostro lavoro, allora abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del MacBook Pro da 14 pollici con processore Apple Silicon M1 Pro. Questo è un laptop eccezionale su tutti i fronti che oggi può essere vostro a soli 2085,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Capite bene che il risparmio è immediato ed è di ben 264€ sul prezzo di listino (2349,00€).

Certo, il costo è elevato ma questo non è un prodotto “per tutti”; si rivolge infatti ai professionisti e a coloro che necessitano di un computer potente con cui lavorare al montaggio dei video, con cui comporre e produrre musica, con cui fare programmazione e non solo. La potenza sprigionata dal processore M1 Pro è inaudita, semplicemente assurda. Personalmente lo so bene perché è il mio laptop principale. Ho proprio il modello in questione indicato nell’offerta oggi e non potrei che essere più entusiasta dell’acquisto fatto oramai diversi mesi fa.

MacBook Pro 14″: pesnato per i professionisti

Partiamo dallo schermo: troviamo un meraviglioso pannello Liquid Retina XDR da 14 pollici miniLED con ProMotion. Refresh rate adattivo, risoluzione spaziale, nitidezza assoluta, leggibilità perfetta anche sotto il sole, insomma, cosa volere di più?

Questo non è un normale laptop, ma è una vera e propria workstation in miniatura. La CPU è da ben 8 core e la GPU invece è da 14 core. La memoria unificata invece, è da 16 GB ed è abbinata ad uno storage da 512 GB. Il processore “spinge”, come si suol dire, anche nell’editing più estremo. Vi posso dire che riesco a montare video in 4K con profilo Log di Sony mirrorless di fascia alta senza il minimo rallentamento, con una timeline fluida come il burro e perfino mantenendo la finestra di riproduzione a velocità 2X. Il render poi è immediato: la scheda video integrata nel processore sa il fatto suo.

Questo è un vero e proprio gioiellino che a soli 2085,00€ non dovete lasciarvi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.