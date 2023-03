MacBook Pro 14" (M2 Pro): a chi serve davvero?

Oggi vogliamo parlarvi di un computer veramente eccezionale di casa Apple e vogliamo anche fare una riflessione con voi. Il MacBook Pro da 14” con processore Apple Silicon M2 Pro con CPU da 10 core e GPU da 16 core si porta a casa 2284,00 € al posto di 2499,00 €. Come vedete, il risparmio è davvero elevato e questo è un bene per chi sta cercando proprio in questi giorni di fare grandi acquisti, ma siamo onesti: a chi serve davvero?

MacBook Pro 14″ (2023): ecco a chi è destinato

La domanda è provocatoria perché presuppone una risposta molto particolare; il laptop è una workstation, quindi una macchina da lavoro pensata per chi è spesso in mobilità e deve lavorare in diversi studi, uffici, in treno, nei bar o nelle aree di co working. Di fatto, se si possiede le periferiche giuste, questo può diventare anche un ottimo computer per un desk setup di alto livello, ma se pensate di farne un uso prettamente casalingo, andate su qualcos’altro come ad esempio il Mac mini con M2 Pro che costa molto meno (a patto di avere già gli accessori a casa, ovviamente).

Inoltre, la potenza sprigionata da questo dispositivo è semplicemente eccezionale e se lo volete sfruttare veramente al 100%, allora dovete essere pronti a fargli fare operazioni complicate e complesse. Per carità, ognuno fa ciò che vuole dei propri soldi, ma se si prevede di utilizzarlo per attività molto basilari, per la navigazione web, per prendere appunti, per scrivere, allora forse, bisognerebbe puntare su qualcosa di diverso. Questa è una macchina dedicata ai professionisti dell’immagine, ai programmatori, a chi vuole comporre musica e lo fa per lavoro, ai fotografi e ai video editor.

Sono tante le porte a disposizione degli utenti, come ad esempio la HDMI, le varie Thunderbolt4 e c’è perfino lo slot per le SD. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un vero prodotto da lavoro, sicuramente non adatto a tutti, ma destinato ad un target ben definito: i lavoratori e i creativi.

Concludiamo poi segnalandovi anche lo schermo miniLED da 14” con ProMotion che è semplicemente magnifico. Insomma, nonostante il peso di oltre 2 kg e lo spessore di certo non contenuto, il MacBook Pro da 14” del 2023 si presenta come un gadget tutto sommato portatile. Sarà lui il vostro nuovo compagno di lavoro?

Con uno sconto così alto che vi farà risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo di listino, vi conviene affrettarvi. A 2284,00€ è da comprare subito. Fate in fretta se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.