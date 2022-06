MacBook Pro 14" con M1 Pro: MAI VISTO un prezzo così basso

Girovagando per il web, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero frizzante: abbiamo scoperto che il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con processore Apple Silicon M1 Pro si trova in super sconto su Amazon ad un prezzo davvero strepitoso. Si scende sotto la soglia dei 2K, vale a dire 1999,00€ con spedizione gratuita inclusa nel costo finale.

Il laptop è uno dei portatili più potenti del colosso di Cupertino, che vanta specifiche tecniche da paura e un design incredibilmente elegante e minimalista. Sappiate poi che acquistandolo da Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi non da poco; citiamo, in primo luogo, l’assistenza clienti sette giorni su sette, la consegna celere in 24 o 48 ore, ma non solo. Potete anche acquistarlo oggi e pagarlo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis.

MacBook Pro 14″: a chi si rivolge?

No, questo non è un computer consumer. Se cercate un prodotto per tutti, studenti e non solo, per fare un utilizzo standard, ci sono soluzioni come l’Air M1, l’Air di nuova generazione o i Pro da 13″ che sono, tra l’altro, tutti device super leggeri, compatti e mainstream.

I Pro da 14 e 16 pollici invece, sono macchine da lavoro, pesanti, ricche di porte (HDMI, jack audio, slot per la SD, USB C Thunderbolt); sotto la scocca batte un cuore Apple Silicon M1 Pro (configurabile anche con l’M1 Max, se dovesse servirvi) che riesce a reggere flussi video in 4K in log su Adobe Premiere o in ProRES o in RAW da camere come la BlackMagic Pocket Pro su Final Cut Pro.

Vi riporto questi dati perché il modello base da 14″ (quello attualmente in sconto oggi a 1999,00€) è quello che io poi possiedo e che uso tutti i giorni essendo un montatore video. Da quando lo ho, ha cambiato il mio modus operandi e il mio workflow. E lo dico da utente utilizzatore e non da semplice editor. Se poi girate anche clip con iPhone 13 Pro, questa macchina vi darà tante, tantissime soddisfazioni. Buon divertimento. Ma approfittatene prima che termini l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.