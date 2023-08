MacBook Pro 14" (2023): sconto immediato di oltre 200€ su Amazon

Se state cercando una workstation portatile con cui lavorare in mobilità, fare post-produzione grafica, programmazione o per montare video in 4K ovunque voi siate, vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Pro (2023) di casa Apple. Il modello che vi segnaliamo ha il display miniLED da 14″ con ProMotion e notch per la webcam, dispone di un ottimo processore Apple Silicon M2 Pro composto da una CPU a 10 core e da ben 16 GB di memoria unificata; lo storage poi è molto capiente: ben 512 GB su un SSD super veloce. Cosa potreste volere di più, quindi? È una macchina da lavoro pensata per i professionisti dell’immagine ma anche per gli sviluppatori, i creativi e i grafici. Certo, costa molto (2499,00€) ma grazie agli sconti di Amazon questo MacBook lo pagherete solo 2299,99€, spese di spedizione incluse nel prezzo.

MacBook Pro 14″ (2023): il miglior laptop per lavorare

Certo, questo MacBook Pro (2023) da 14″ è una vera workstation in tutto e per tutto ma ha dimensioni importanti: il peso è di circa 2 Kg, ci sono tante porte a bordo (HDMI, tre Thunderbolt USB Type-C, un jack audio da 3,5 mm, la MagSafe per la ricarica e perfino uno slot per le SD), lo chassis è in alluminio, la tastiera è ergonomica e retroilluminato e lo schermo è un pannello miniLED Retina con ProMotion fino a 120 Hz. Le cornici sono contenute e c’è il notch per la webcam.

Il portatile è potentissimo grazie al processore Apple Silicon M2 Pro che assicura prestazioni di alto profilo; la batteria garantisce ore ed ore di utilizzo intenso con una singola carica e la ricarica via USB Type-C o MagSafe è veloce. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e fate vostro, grazie agli sconti di Amazon, il MacBook Pro (2023) da 14″ con M2 Pro a soli 2299,99€, spese di spedizione incluse.

