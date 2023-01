MacBook Pro 14" (2023): la scelta dei professionisti

Da pochissimi giorni Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro da 14 e 16”, due dispositivi incredibilmente potenti che si rinnovano dal punto di vista dell’hardware interno ma lasciano invariata l’estetica. Di fatto, sono identici ai modelli usciti nel 2021 mano con il boost prestazionale che i professionisti richiedevano da tempo. Se ne sentiva il bisogno? Forse no, anche perché i vecchi vanno ancora molto bene, ma c’è da dire che quando si lavora, si cerca sempre il top.

I soldi investiti per lavoro sono sempre i migliori, anche perché si ripagano con una migliore gestione del workflow, ma anche con tanto tempo risparmiato. Certo, 2499,00 € non sono affatto pochi, ma sono ben spesi se pensate che questa macchina vi consentirà di lavorare in mobilità senza il minimo sforzo. L’editing di foto, video, la programmazione, la scrittura dei testi e molto altro ancora, non sarà un problema in nessuna condizione. L’autonomia di questi portatili poi, è eccezionale. L’unico contro tuttavia, è il peso. Prendiamo in esame la versione da 14” (che è quella che vi consigliamo): ben 1,6 kg che, nel proprio zaino tech giornaliero, si fanno sentire.

MacBook Pro 14″: la macchina dei professionisti

I laptop di nuova generazione di Apple sono pensati quasi esclusivamente per i professionisti, lo dimostrano le tante porte inserite sul telaio: HDMI, Thunderbolt, slot per schede SD, MagSafe per la ricarica.

Non staremo qui a parlare dei benchmark che riportano i risultati strabilianti dei processori M2 Pro e M2 Max. Qui troviamo chipset unici nel loro genere che non si possono neanche paragonare con i competitor perché sono stati studiati appositamente per il software macOS.

MacBook Pro da 14” 2023 è sicuramente uno dei portatili più incredibile che vi sia in circolazione; acquistandolo da Amazon avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o una piattaforma interna al portale. Al momento è disponibile, ma sappiate che andrà presto a ruba credi, se siete interessati, vi suggeriamo di sbrigarvi. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.