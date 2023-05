MacBook Pro 14" (2023): il miglior portatile per chi viaggia

Se state cercando un nuovo portatile potente per il lavoro in mobilità abbiamo la miglior soluzione che ci sia oggi in circolazione. Si chiama MacBook Pro (2023) ed è realizzato da Apple; nello specifico, la versione che vi consigliamo noi presenta uno schermo miniLED da 14″ con notch al seguito, tecnologia ProMotion, risoluzione Retina e non solo. Il chip interno è il potentissimo Apple Silicon M2 Pro composto da una CPU avente 10 core e una GPU da 16 core; la memoria unificata invece è da 16 GB, mentre lo Storage interno è da 512 GB. Insomma, capite bene che si tratta di una workstation incredibile, potentissima, in grado di consentire anche l’editing in mobilità senza il minimo problema.

MacBook Pro 14″ (2023): non lasciatevelo sfuggire

Questo modello oggi lo trovate in sconto a soli 2357,40€ su Amazon, spese di spedizione incluse nel prezzo di vendita. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare la possibilità di dilazionare l’importo del laptop in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Si può ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti in circolazione e, come se non bastasse, si ha diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Dulcis in fundo, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Volendo, potrete anche usufruire della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Il portatile di Apple è una vera chicca per gli appassionati e siamo sicuri che saprà svolgere tutte le operazioni che gli chiederete di fare. Il MacBook Pro 14″ (2023) a 2357,40€ è il best buy del giorno ma fate presto se siete interessati, perché le scorte potrebbero terminare a breve.

