MacBook Pro 14" (2021): tutta la potenza del SoC M1 Pro a 138€ in meno

Il MacBook Pro (2021) è in offerta su Amazon con uno sconto del 7%. Detta così potrebbe sembrare roba da poco, ma considerato il suo prezzo di listino molto alto stiamo comunque parlando di uno sconto di ben 138 euro. La versione in questione è dotata di display Retina da 14″, 16GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione e ha un prezzo di listino di 1.937 euro. Con questo sconto potrete portarvelo a casa a “soli” 1.799 euro.

MacBook Pro 14″ (2021): caratteristiche principali

Questo MacBook Pro 14″ è una vera e propria potenza portatile: con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 14-core e fino a 32GB di memoria unificata, potete fare tutto quello che volete a una velocità incredibile. Essendo la versione del 2021 monta ancora il chip Apple M1 Pro il quale resta ancora uno dei migliori processori mai realizzati dalla Apple. Consente di montare tranquillamente video in 8K, compilare codici e fare rendering 3D anche complessi con una leggerezza incredibile e garantendo fino a 21 ore di autonomia.

Il fantastico display Retina da 14″ con luminosità costante di ben 1000 nit e picco fino a 1600 nit e ampia gamma cromatica P3 vi consente di godere di immagini brillanti e dettagli incredibili in qualsiasi condizione di luce ambientale. Presente l’immancabile videocamera FaceTime HD a 1080p e 6 altoparlanti con qualità spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie. Infine ci sono varie porte come SDXC, HDMI, Thunderbolt 4 e AUX per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità e MagSafe 3 per la ricarica.

Un laptop ideato per chi non è alla ricerca di compromessi, ma che arriva comunque in una scocca solida, elegante e incredibilmente leggera. Oggi potrete portarvi a casa il MacBook Pro 2021 con un risparmio di ben 138 euro grazie allo sconto offerto da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.