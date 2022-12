MacBook Pro 14" (2021): la miglior scelta per i videomaker (-200€)

Il MacBook Pro da 14 pollici del 2021 con processore Apple Silicon M1 Pro si trova scontato di ben 200€ sul prezzo di listino grazie alle offerte pazze di Amazon. Lo pagate solo 2149,00€ al posto di 2349,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse. Questo è un ottimo costo per un gadget che può letteralmente svoltare la vita di Videomaker e videoeditor grazie alle sue performance e alle sue caratteristiche tecniche.

Come non citare il lettore di schede SD integrato, la batteria capiente e performante, la ricarica MagSafe, le numerose porte a disposizione dell’utente, il pannello ProMotion da 14″ con notch che include una selfiecam ottima per le videocall e infine, un SoC che fa girare fluida anche la timeline più esosa su Adobe Premiere Pro, DaVinci o FinalCut Pro X. È un laptop eccezionale anche per i programmatori, per gli sviluppatori, per i fotografi e non solo.

MacBook Pro 14″: una scelta vincente

La versione in sconto vanta la memoria RAM da 16 GB, uno storage da 512 GB in un SSD veloce, leggero e potentissimo contenuto all’interno e poi c’è macOS, il sistema operativo più versatile del mondo, con supporto alle app da smartphone incluso.

La scocca del laptop è interamente realizzata in alluminio; certo, ha un peso non proprio contenuto, ma è giustificato dai componenti di alto profilo. Come non segnalare la presenza della porta pr l’HDMI così potrete collegare un monitor esterno e usarlo come PC fisso grazie magari ad una tastiera e ad un mouse Bluetooth e/o wireless.

Avrete poi una doppia garanzia; da un lato quella di Amazon con due anni di assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e dall’altro lato quella di Apple per un anno. Approfittate di questo sconto (200€ in meno) per portarvi a casa un gadget unico nel suo genere: MacBook Pro 14″ (2021) a soli 2149,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.