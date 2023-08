MacBook Pro 14" (2021) con M1 Max e 1 TB di SSD: sconto folle dell'11%

Se state cercando una workstation completa, magari facente parte dell’ecosistema di casa Apple, vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Pro da 14″ del 2021 che, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M1 Max, ben 32 GB di RAM (memoria unificata) e con un SSD velocissimo da 1 TB di spazio, costa solo 2549,00€ con uno sconto pari all’11% sul valore di listino. Capite bene che questa macchina da lavoro non è per tutti ma si rivolge ad una serie di professionisti dell’immagine, della produzione musicale, della programmazione che vogliono il top senza compromessi. Di fatto, è potente quanto una postazione fissa ma è portatile; ad ogni modo, bastano le giuste periferiche e diventa, in un baleno, perfetta per il desk setup.

MacBook Pro 14″: l’ammiraglia per i videomaker

Con questo prodotto potrete montare video ma anche film documentari senza il minimo problema; il processore, potente come non mai, riuscirà a reggere tranquillamente Workflow pesanti e ricchi di effetti, con tante animazioni e su diversi software: non teme FinalCut Pro, DaVinci Resolve, Avid Media Composer e molti altri ancora. Per esperienza vi diciamo che si possono montare anche documentari completi, con tanto di post produzione “pro” per la grande sala senza il minimo sforzo.

Ottima la gestione dell’audio su Logic Pro o ProTools senza lag o rallentamenti. Lo schermo poi, è una gioia per gli occhi: è un pannello miniLED da 14″ con ProMotion fino a 120 Hz, cornici sottili e notch per la webcam. Come detto, il processore è una bestia e lo spazio a disposizione dell’utente è tantissimo. La batteria dura tanto e ci sono tantissime porte a bordo: MagSafe, HDMI, Thunderbolt e c’è perfino uno slot per le SD. A soli 2549,00€ questo MacBook Pro 14″ è un vero portento; non lasciatevelo sfuggire. Costa poco ma offre moltissimo e la consegna è celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.