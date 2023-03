MacBook Pro 13" (M2): il laptop di cui non potrai fare a meno

Se state cercando un nuovo laptop premium per la vostra attività, per il lavoro, lo studio, per il video editing leggero, per la postproduzione grafica o per l’università, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso laptop da 13 pollici di Apple, il MacBook Pro (2022) con processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e SSD interno da 256 GB. Lo pagate solo 1394,00€ al posto di 1629,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna sarà celere e immediata; questo implica che si potrà potare a casa con un risparmio incredibile pari al 14% sul valore di listino. Mica poco.

I vantaggi di Amazon non finiscono certo qui: il portatile viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce quindi questo vuol dire che godrà di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì sarà possibile godere di un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno di Amazon (a tasso zero e con micropagamenti). Infine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

MacBook Pro 13″ (2022): ecco perché devi comprarlo oggi

Il portatile è perfetto sia per i lavori di video editing che per quelli più intensi. Il processore infatti, garantisce performance strepitose al prezzo più basso di sempre. Costa poco (1394€) ma offre tanto. Sappiate che la batteria dura un giorno con uso intenso e il device non teme neanche i carichi di lavoro più pesanti perché ha un ottimo sistema di dissipazione del calore next-gen.

In ultima analisi, vi diciamo che il computer è perfetto anche per scrivere la tesi o, perché no, anche articoli su WordPress, per fare fotoritocco grazie al meraviglioso pannello da 13″ LCD IPS che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.