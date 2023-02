MacBook Pro 13" (M2): è questo il portatile PERFETTO?

Il MacBook Pro 13″ con processore Apple Silicon M2 è uno dei portatili più intriganti che si possano acquistare oggi su Amazon. Con un prezzo di soli 1359,00€ infatti, è il Best Buy del giorno. Certo, ci sarebbe l’Air M2 con il nuovo design, ma è leggermente meno potente, anche perché non dispone di un sistema di dissipazione. Questo infatti, serve per garantire performance esagerate quando il carico di lavoro diventa pesante, ma non solo. Consente al chip di bordo di girare ancora più fluido e senza intoppi, lag e problemi di varia natura. Se state cercando un portatile per il lavoro, che non costi troppo ma che offra funzionalità al top, lui è quello giusto da acquistare.

MacBook Pro 13″: il miglior laptop che vi sia in commercio

Questo laptop è semplicemente unico; presenta un processore di nuova generazione che ha dato prova di essere “uno dei migliori del mercato”. Il MacBook Pro 13″ è un prodotto senza tempo, con un design che non passa mai di moda, con tanto di Touch Bar al seguito. Questa serve per eseguire operazioni in velocità; si possono selezionare diversi shortcut, ma non solo. Si può gestire la luminosità, il volume che esce dal portatile e molto altro ancora.

Pesa poco (siamo intorno al chilo e mezzo), e dispone di ben quattro porte Thunderbolt USB Type-C veloci e reattive. Queste consentono il trasferimento dei dati a velocità supersoniche e, in più, servono anche a gestire la ricarica del device.

A 1359,00€ è il miglior portatile che possiate trovare in ambito Apple oggi; costa poco, ma offre tanto. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili sul sito; la consegna è celere e ci sono due anni di garanzia con Amazon e uno con Apple, ulteriormente espandibile con AppleCare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.