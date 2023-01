MacBook Pro 13" (M2): a chi si rivolge?

Uno dei computer più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente il MacBook Pro da 13” con processore Apple Silicon di seconda generazione. È un portatile che è stato presentato a giugno dello scorso anno ed è stato anche ampiamente criticato per il prezzo di vendita non proprio contenuto . Oggi però, con le offerte di Amazon e con gli sconti folli che offre il sito online, avrete l’occasione di portarvelo a casa ad un prezzo semplicemente strepitoso: 1349,00€ al posto di 1629,00€. Inutile dirvi che qui il risparmio è davvero elevato, anche perché è pari al 17% sul prezzo di listino, sicuramente non poco.

La consegna è gratuita e veloce; in pochissimi giorni il MacBook sarà a casa vostra senza sborsare un singolo centesimo aggiuntivo. Amazon poi vi donerà tantissimi vantaggi esclusivi, come la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. C’è poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può anche usufruire della garanzia di ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

MacBook Pro 13” M2: una breve panoramica

Il laptop si rivolge sicuramente a tutti i giovani professionisti che non vogliono spendere grosse cifre per un laptop, ma necessitano comunque di un prodotto di punta con cui fare attività lavorativa, editing fotografico o video, operazioni di scrittura e di amministrazione/segreteria.

Dispone di un design “senza tempo“, come lo definiamo noi. Di fatto, ha la stessa estetica che aveva il MacBook Pro di qualche anno fa con processore Intel, ma al suo interno gode dell’architettura ARM Apple Silicon che stravolge l’esperienza l’utilizzo. Il processore infatti è un fulmine in tutte le operazioni che fa girare fluidi anche software pesanti come DaVinci Resolve 18.

Comodissima poi la Touch Bar digitale, un elemento che purtroppo non si trova più sui nuovi modelli ma che fa tutta la differenza del mondo grazie alle sue scorciatoie da tastiera; si può alzare abbassare il volume delle casse, la luminosità dello schermo, e non solo.

La tastiera infine, è comodissima; la digitazione prolungata non sarà affatto un problema con questo MacBook Pro da 13” . Insomma, se stavate pensando di acquistarlo, vi diamo un grosso suggerimento: prendetelo adesso prima che il prezzo ritorni a 1629,00€. Fate presto perché a 1349,00 € potrebbe andare a ruba .

