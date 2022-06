MacBook Pro 13" M1 vs M2: quale scegliere?

Apple ha da poco presentato i nuovi MacBook Air con processore Apple Silicon M2. Unitamente a questi device, ha annunciato il MacBook Pro da 13“ con M2, identico nel design al vecchio modello, ma differente nel cuore pulsante. Troviamo infatti un sistema di dissipazione del calore tutto nuovo che garantisce prestazioni ancora più elevate. Qualcuno però ora si potrebbe domandare: “Ma ha ancora senso acquistare il pro da 13 con M1?” Intanto sappiate che si trova su Amazon (il vecchio) a 1229,00€.

MacBook Pro 13 M1: sì o no?

La domanda è lecita e, se avete notato, ultimamente vi stiamo proponendo molto spesso delle riflessioni simili. Lo snodo di tutto nasce nel momento in cui si deve ragionare sul “vecchio“ processore M1.

La verità è che forse, ad oggi, non c’era una reale esigenza della nuova versione del chipset Silicon. Apple poteva benissimo lasciare in commercio ancora il chip annunciato nel 2020 in un computer dalla scocca tutta nuova. Così un Air avrebbe avuto senso (a nostro avviso) e magari, con un costo leggermente più contenuto di quello che abbiamo visto.

Il Pro da 13“ invece, ci ha lasciato proprio perplessi. Vale la pena spendere tutti quei soldi in più richiesti dall’azienda quando in realtà il modello del 2020 va ancora benissimo per tutti gli utilizzi, anche quelli più spinti?

Editing video, editing foto, scrittura, studio, navigazione, browsing e chi più ne ha più ne metta. La morale è che noi vi consigliamo di acquistare la versione classica, quella che abbiamo visto per tutto questo tempo. Risparmierete circa 400 € rispetto alla nuova soluzione e vi assicuriamo che non ve ne pentirete. A 1229,00€ è un affare. Inoltre, ci sono le spedizioni gratuite incluse nel prezzo e la consegna celere in 24 o 48 ore. Avrete anche l’assistenza gratuita H27 sette giorni su 7 e la riparazione o sostituzione compresa nel tutto. Mica male.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.