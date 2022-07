MacBook Pro 13" M1: è ancora un buon affare nel 2022?

Nel mese di giugno Apple ha tolto i veli al nuovo MacBook Air riprogettato e al nuovo Pro da 13 pollici. Entrambi presentano il processore Apple Silicon M2. Se il fanless risulta chiaramente un buon affare per via delle sue prestazioni e del suo design rinnovato, il portatile Pro con il nuovo chip invece, non sembra essere un buon affare… Semplicemente perché arriva ad un prezzo troppo costoso. La domanda quindi sorge spontanea: può avere senso comprare il MacBook Pro da 13“ con processore M1 oggi, nel 2022?

La risposta è immediata e anche scontata: ovviamente sì. Ora vi spieghiamo il perché. Intanto sappiate che ve lo potete portare a casa da Amazon da soli 1294,00€ con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissimi giorni.

MacBook Pro 13″ (2020): cosa può fare? È ancora valido?

Il MacBook Pro da 13“ è uscito nel 2020 presenta lo stesso design del portatile del 2017 con processori Intel. Ad essere rinnovato però, è stato l’hardware interno. L’architettura Apple Silicon è stata rivoluzionaria fin da subito e le recensioni positive ed entusiaste degli utenti in questi anni concordano su ciò.

Vi confesso che io stesso ho utilizzato questo portatile per un anno prima di passare al modello pro da 14“. L’ho cambiato un po’ per sfizio, un po’ perché necessitavo di maggior potenza nei progetti video da 500 GB realizzati con camere che sfornano file troppo pesanti. Per l’editing in 4K proveniente da mirrorless Sony, Panasonic, da mobile e molto altro, era semplicemente perfetto. Ottimo anche per scrivere articoli, per fare la tesi, per studiare o anche per la produttività business.

La Touch Bar poi, secondo il mio modesto parere, è qualcosa di unico e troppo comodo. Onestamente la rimpiango molto ed è un peccato che l’azienda abbia deciso di eliminarla dai laptop di nuova generazione.

E poi, che dire: è leggerissimo, molto più dei portatili del 2021.per i giovani professionisti, per chi ha un budget ridotto ma vuole comunque a prestazioni superiori alla media, per i Content Creator, questa macchina è semplicemente unica. A 1294,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma fate presto perché potrebbero finire le scorte.

