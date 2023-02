MacBook Pro 13" (2022): in super sconto su Amazon (-17%)

Il MacBook Pro da 13” del 2022 è un laptop eccezionale, anche se ha avuto un’accoglienza molto bizzarra. Nel momento in cui è stato presentato infatti, non tutti lo hanno capito. Di fatto qual è il senso di un computer che, esteticamente richiama quello dei portatili diversi anni prima ma all’interno presenta un processore aggiornato di ultima generazione?

Sembra una domanda quasi provocatoria ma è quella che si sono fatti tutti al momento del debutto di questo prodotto.

Le maggiori critiche però sono arrivate per via del prezzo di vendita, troppo elevato rispetto a ciò che offriva.

Ci troviamo di fronte a un computer davvero fantastico, che, al prezzo di 1349,00 €, diventa finalmente interessante, ma soprattutto appetibile. Il risparmio -sappiatelo- è di circa 300 € sul valore di listino, una cifra considerevole.

MacBook Pro 13″ (2022): ora è molto interessante

Costa poco più dell’Air M2, ma presenta una ventola che serve per la dissipazione del calore, quindi, garantisce performance superiori quando c’è da compiere operazioni complicate. Pensiamo all’editing di un video, all’elaborazione di file fotografici molto pesanti, alla post produzione di un render 3D e molto altro ancora.

L’autonomia del laptop è fantastica; con una carica si possono garantire ore ed ore di uso intenso senza mai dover passare dalla corrente e, non di meno, le prestazioni, sia con la batteria attiva, che con il cavo attaccato alla presa, sono identiche.

Potete usare questo computer sia se siete dei professionisti che se siete studenti. Al prezzo speciale di 1349,00 € con spedizione gratuita è da comprare al volo, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. Avrete anche la consegna celere in pochissimi giorni a casa vostra e, cosa non scontata, anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis.

Cosa aspettate? Ricordatevi che MacBook Pro 13“ 2022 ha perfino la Touch Bar digitale, una comodità che, purtroppo, non si trova più sui computer Pro di nuova generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.