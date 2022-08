MacBook Pro 13" (2022): a questo prezzo è da comprare SUBITO

Parliamo sempre più spesso di quanto sia incredibile il nuovo MacBook Air del 2022. Di fatto, il laptop in questione è eccezionale perché vanta un rapporto qualità prezzo tutto sommato molto intrigante ma soprattutto, è leggerissimo, dispone di un processore spaziale che garantisce prestazioni top su tutta la linea e ha un design da urlo ereditato direttamente dai modelli Pro del 2021.

Oggi però vogliamo ricordarvi che c’è un altro modello sulla piazza molto interessante; parliamo del MacBook Pro da 13“ del 2022, quello con il processore Apple Silicon M di seconda generazione. Oggi lo potete fare vostro a soli 1369,00 € con un risparmio netto di quasi 300 € sul prezzo e listino.

MacBook Pro 13″ (2022): ora sì che è perfetto

Non giriamoci intorno, a questa cifra è da prendere subito, senza tergiversare. Di fatto, costa meno dell’Air 2022, ma è più potente perché dispone di un innovativo sistema di ventole proprietario che aiuta il processore a dare il meglio quando il carico di lavoro diventa pesante.

C’è anche la Touch Bar che assicura quindi uno stabilità innovativa su tutti i fronti. Grazie a questo elemento infatti, si potrà godere di scorciatoie da tastiera davvero uniche che volendo però, potrete utilizzare anche con alcune applicazioni native come ad esempio Final Cut.

Questo computer è stato ampiamente criticato da media e utenti di tutto il mondo ma a nostro avviso, in maniera spesso non proprio corretta e analitica. Questo è un portatile di altissimo livello che si può utilizzare per montare Video, per fare programmazione, per studiare, ma non solo. Sono tantissimi gli scopi che si possono fare con questo device.

Pensate che personalmente ho utilizzato la versione del 2020 per qualche mese con Apple Silicon M1 e con quella riuscivo a editare video in 4K senza il minimo problema. Immaginate cosa si possa fare con un prodotto del genere ancora più potente. Adesso dobbiamo ricordarvi quindi che con un risparmio così elevato, il PC diventa un Best Buy su tutta la linea. Prezzo contenuto, alte performance e soprattutto design intramontabile con ben quattro porte USB di tipo C a 20 la tecnologia Thunderbolt a bordo. Fatelo vostro a 1369,00€ al posto di 1629,00€.

