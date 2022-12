MacBook Pro 13" (2017): oggi lo paghi solo 699€ su Amazon

Lo sappiamo tutti che i nuovi processori Apple Silicon hanno sconvolto il mercato dei computer in casa Apple. Da quando i primi dispositivi con M1 sono giunti in commercio, è cambiato completamente il concetto stesso di laptop/PC. L’architettura ARM che si fonde con il software di macOS è qualcosa di magico ma come tutte le cose più belle, ha ovviamente un costo. Elevato sì, ma non troppo. Tuttavia non tutti sono disposti a spendere oltre 1300€ per un portatile di nuova generazione ma vogliono comunque rimanere nell’ecosistema della mela. Una buona soluzione può essere quindi quella di comprare un MacBook Pro da 13″ del 2017 con processore Intel Core i5, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Di fatto lo portate a casa con soli 699,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse.

Vi segnaliamo che è un ricondizionato ma è stato certificato e ispezionato dai tecnici esperti di Amazon e quindi gode di tutte le garanzie del caso del noto portale di e-commerce americano.

MacBook Pro 13″ (2017): perché acquistarlo?

Al di là delle polemiche del processore Intel, questo è davvero un computer eccellente, ancora veloce, pratico, con un design attualissimo (è lo stesso del MacBook Pro 13″ con M2), senza la tanto discussa Touch Bar al seguito (ha i praticissimi e comodissimi pulsanti funzione). I software girano ancora fluidi ed è pensato per chi ne deve fare un uso lavorativo/business, chi deve editare fotografie su Photoshop e deve creare dei post per i social. È ottimo anche per chi fa musica e per tutti gli universitari che vogliono un portatile di Apple ma hanno un budget ristretto. In ultima istanza, ha una batteria davvero eccellente che assicura una buonissima autonomia.

A 699,00€ questo è il laptop da acquistare subito su Amazon, ma dovete essere veloci. Non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.