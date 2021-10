MacBook con M1: le vendite recenti sono state incredibili

Le vendite di portatili e PC fissi Apple (MacBook Pro, Air, Mini e iMac con M1) hanno visto le spedizioni crescere dell'11% prima dell'arrivo dei nuovi modelli.

Secondo un nuovo rapporto appena emerso in rete, alle vendite di Mac con SoC M1 è stato attribuito un aumento dell'11% su base annua nel terzo trimestre dell'anno. Questo dato, ovviamente, riceverà un ulteriore impulso questo trimestre quando i nuovi terminali con alimentazione M1 Pro e M1 Max saranno in vendita.

Il rapporto, tuttavia, avverte che la carenza di componenti è una sfida continua…

Counterpoint stima una crescita del 9,3% nel mercato dei PC nel suo complesso durante il terzo trimestre, con Apple in testa grazie alla sua crescita dell'11%.

La società di market intelligence afferma che la crescita maggiore è per uso aziendale e professionale, il che è di buon auspicio per i nuovi modelli MacBook Pro.

Apple detiene ancora una quota ufficiale relativamente modesta dell'8,7% del mercato dei PC, sebbene abbia indubbiamente i margini di profitto più elevati. Il leader di mercato è Lenovo al 23,9%, davanti a HP al 20,5%, Dell al 18,1%, e Apple al quarto posto.

Anche prima del lancio dell'ultimo MacBook Pro, un analista ha stimato che quasi un terzo dei proprietari avrebbe effettuato l'aggiornamento.

Il processore proprietario è la parte fondamentale di questo MacBook e, in definitiva, riteniamo che cambierà le regole del gioco in grado di convertire il 30% in più degli attuali utenti MacBook per l'aggiornamento nel prossimo anno, catalizzando la crescita su questo segmento hardware.