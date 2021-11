MacBook Air a un prezzo da sogno con il Black Friday di Unieuro

Prosegue con successo l'incredibile iniziativa Manà Manà Black Friday di Unieuro che sta scontando tantissimi prodotti tra cui anche diversi a marchio Apple. Tra questi ne spunta uno davvero eccezionale e imperdibile. Infatti, oggi e fino a esaurimento scorte, puoi acquistare il nuovissimo MacBook Air con Chip M1 con 8GB di RAM a un prezzo da sogno. Solo Unieuro può regalarti simili emozioni. Non perdere tempo e assicurati questo fantastico Mac a un prezzo davvero imperdibile.

MacBook Air Chip M1 a un prezzo stratosferico solo online con Unieuro

Oggi è il tuo fantastico giorno! Approfitta del Manà Manà Black Friday di Unieuro per realizzare un sogno, quello di avere un fantastico MacBook Air Chip M1 a un prezzo davvero speciale. Un'offerta super golosa che non puoi perderti assolutamente. Questo modello prodotto da Apple unisce velocità, prestazioni e potenza insieme a tanta portabilità e leggerezza.

Infatti, si tratta del portatile più sottile e leggero di casa Apple. Tuttavia, senza rinunciare alle prestazioni, nel nuovissimo MacBook Air batte il nuovo Chip Apple M1 che gli regala i superpoteri! Tantissima autonomia e una tecnologia super silenziosa perché senza ventola. Diventerà il tuo compagno inseparabile, ovunque tu vada.

Grazie al Manà Manà Black Friday il nuovissimo MacBook Air 13″ Chip M1 con 8GB di RAM e 256Gb di spazio di archiviazione è tuo su Unieuro a soli 969 euro, anziché 1.159 euro. Un best buy irresistibile che vi farà letteralmente sognare, ma state tranquilli che questo prezzo è realtà.

Insomma, Unieuro non finisce mai di sorprenderci e fino al 2 dicembre sfornerà in continuazione tantissime altre offerte pazzesche. Comunque questa non è certo una promozione da lasciarsi sfuggire, anche perché il nuovo MacBook Air 13″ Chip M1 a breve andrà sicuramente in sold out visto l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Quindi non c'è tempo da perdere. Per aggiudicarvi questo prodotto a un prezzo fantastico da urlo dovete sbrigarvi.