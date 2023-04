MacBook Air: non ci sono dubbi, i nuovi modelli arriveranno fra due mesi

Oramai ci siamo: anche Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, riferisce che i nuovi MacBook Air saranno annunciati all’interno della prossima WWDC 2023. Il debutto del famigerato Air da 15 pollici sembra essere alle porte e con lui vedremo anche il modello da 13″ aggiornato e un nuovo Pro da 13″. Ma cosa ci aspettiamo, nello specifico?

Sappiamo che l’azienda sta lavorando alle nuove iterazioni entry level all’interno della gamma di laptop dell’azienda. Stiamo per conoscere molti nuovi device, ma noi abbiamo un quesito: il modello da 15″ si chiamerà nuovamente “MacBook Air” o semplicemente “MacBook”, con un chiaro rimando ai PC usciti diversi anni or sono? Noi vorremmo tanto un PC della mela sì generoso, ma in colorazione “bianca” o “nera siderale”; sarebbe una bella mossa di marketing con un forte sentimento di nostalgia per i millennials più affezionati. Staremo a vedere.

MacBook Air (2023): cosa ci aspettiamo?

Attenzione però: anche se saranno PC laptop di nuova generazione, questi non dovrebbero presentare il processore Apple Silicon M3 di cui tanto si parla online. Dovrebbero avere lo stesso chip del 2022 e quindi, il solito ma eccellente M2. Ma se ciò potrebbe avere giusto per l’inedito MB Air da 15″, che senso avrebbe per il Pro da 13″ e per l’Air da 13″ che sono già dotati di questa piattaforma?

All’interno della WWDC 2023 conosceremo poi macOS 14, iOS 17 e watchOS 10, il sistema operativo per wearable di Apple più rivoluzionario di sempre (secondo Mark Gurman). Forse vedremo anche in super anteprima il famigerato visore per la realtà mista, ma non è ancora ufficiale ciò; prendete questo rumor con “un pizzico di sale”.

