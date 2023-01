MacBook Air M2 torna in OFFERTA al MINIMO STORICO su Amazon

Continuano le offerte per il MacBook Air con M2. Il laptop di Apple viene ora nuovamente proposto al prezzo scontato di 1.269 euro invece che 1.519 euro con la nuova offerta lanciata da Amazon. Si tratta del prezzo minimo storico per il laptop nella versione con 256 GB di SSD.

Da notare, invece, che la versione da 512 GB è disponibile in sconto a 1.599 euro invece di 1.879 euro. Per entrambe le varianti del MacBook Air con M2 c’è la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta proposta da Amazon è disponibile qui di seguito.

MacBook Air con M2: ora in sconto al minimo storico su Amazon

Il MacBook Air con chip M2 continua ad essere protagonista delle offerte. Il laptop può contare su di un display da 13,6 pollici con tecnologia Liquid Retina oltre che sul già citato processore M2 in grado di offrire ottime prestazioni ed una super efficienza. A completare la scheda tecnica troviamo una tastiera retro illuminata, una web cam a 1080p e una batteria in grado di garantire fino a 18 ore di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare oggi il MacBook Air M2 al prezzo minimo storico. L’offerta dedicata alla versione da 256 GB consente l’acquisto al prezzo scontato di 1.269 euro invece di 1.519 euro mentre la versione da 512 GB è disponibile al prezzo scontato di 1.599 euro invece di 1.879 euro.

Entrambe le versioni sono disponibili anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi nascosti. Per sfruttare le offerte è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

