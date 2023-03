MacBook Air M2: ora al MINIMO STORICO su Amazon (-300€)

È il momento giusto per acquistare l’ottimo MacBook Air con chip M2. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il laptop di Apple è disponibile al prezzo scontato di 1.228 euro invece di 1.529 euro con anche la possibilità di acquistare il MacBook con pagamento in 5 rate senza interessi e costi aggiuntivi. Si tratta di uno sconto di ben 300 euro che fa la differenza.

L’offerta in corso rappresenta il nuovo prezzo minimo storico su Amazon per il MacBook Air M2 da 256 GB. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per portarsi a casa un laptop completo, efficiente e potente. L’offerta è destinata a durare per poco. Per acquistare il MacBook ora è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

MacBook Air con M2: con l’offerta Amazon di oggi è imperdibile

Il MacBook Air è uno dei modelli di riferimento del mercato notebook. Chi è alla ricerca di un laptop versatile e completo, infatti, può puntare a colpo sicuro sul modello di Apple, anche grazie all’ottimo chip M2 che garantisce potenza ed efficienza.

Il laptop presenta un display da 13,6 pollici, 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre ad una tastiera retroilluminata con layout italiano. La scocca della versione in offerta è caratterizzata dall’iconica colorazione Grigio Siderale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air con chip M2 al prezzo scontato di 1.228 euro invece di 1.529 euro. Lo sconto applicato è di ben 300 euro e porta il laptop al nuovo minimo storico su Amazon. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

