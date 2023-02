MacBook Air M2: in offerta con 369€ di sconto, è IMPERDIBILE

Il MacBook Air con chip M2 diventa sempre più conveniente, confermandosi come il laptop di riferimento in questo momento. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il MacBook Air M2 al prezzo scontato di 1.159 euro ottenendo così un risparmio di ben 369 euro rispetto al listino della variante 8/256 GB del notebook di Apple.

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile anche acquistare il dispositivo in 3 rate senza interessi. A proporre il MacBook Air in offerta è il rivenditore eShopping.srl con il 99,2% di feedback positivi. Il laptop è disponibile con consegna rapida e con colorazione Space Gray. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

MacBook Air con M2: ora in super offerta con 369 euro di sconto

Il MacBook Air con chip M2 può contare su di una scheda tecnica completa. Il notebook presenta il potente ed efficiente chip M2 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. C’è poi un display da 13,6 pollici che offre una superfice di lavoro ampia, garantendo, allo stesso tempo, una scocca compatta e leggera. La tastiera è retroilluminata e dotata di layout italiano.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air con M2 al prezzo scontato di 1.159 euro. Si tratta di una promozione che garantisce uno sconto di ben 369 euro rispetto al listino. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile anche optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.