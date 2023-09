MacBook Air M2 da 512 GB: in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Il MacBook Air con M2 ha un solo grande problema: il poco spazio di archiviazione. La maggior parte dei modelli disponibili sul mercato, infatti, ha solo 256 GB (utilizzando anche una memoria SSD più lenta rispetto alle versioni con più storage) andando a ridurre le potenzialità complessive del notebook per molti utenti.

Con questa nuova offerta eBay è possibile, però, acquistare il MacBook Air con M2 da 512 GB al prezzo scontato di 1.309 euro (grazie al codice coupon SETTEMBRE2023). L’acquisto può avvenire anche con PayPal, scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M2 da 512 GB: l’offerta giusta è questa

Il MacBook Air con M2 è il notebook da comprare: la versione da 13 pollici, infatti, è compatta, leggera oltre che potente ed efficiente, risultando la scelta ideale in tutti i contesti di utilizzo del notebook. Con l’offerta in corso, inoltre, è possibile puntare sul taglio da 512 GB di memoria interna, decisamente più capiente e “comodo” da usare rispetto al taglio da 256 GB. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è possibile completare l’acquisto del MacBook Air con M2 al prezzo scontato di 1.309 euro, inserendo nel carrello, prima di completare l’acquisto, il codice sconto SETTEMBRE2023. Da notare, inoltre, che pagando con PayPal è possibile optare anche per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto. La promozione resterà valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.